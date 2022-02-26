Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Настал решающий момент для принятия Украины в ЕС»

Президент Украины обратился в Евросоюз, чтобы Украину приняли в эту организацию

  • 26.02.2022 12:50
  • 968 просмотров
  • 1 комментарий
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Настал решающий момент для принятия Украины в ЕС»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Украине и заявил, что наступил решающий момент, чтобы закрыть дискуссию и принять решение о членстве нашей страны в ЕС.

«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее», - отметил Зеленский.

Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 26.02.2022 13:10
    0
    Для початку треба всі активи фашистськоі ПаРаші конфіскувати на користь України.
    До речі цікаво як Грузія планує отримувати оплату за Боржомі від срашні?
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