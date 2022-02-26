Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Настал решающий момент для принятия Украины в ЕС»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Украине и заявил, что наступил решающий момент, чтобы закрыть дискуссию и принять решение о членстве нашей страны в ЕС.
«Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее», - отметил Зеленский.
Источник — Twitter
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