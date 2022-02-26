Кипр согласился не блокировать отключение SWIFT для РФ

Кипр снял возражение и не будет блокировать отключение от SWIFT страны-агрессора Российской Федерации. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков», - отметил министр.