Кипр согласился не блокировать отключение SWIFT для РФ

Украинская дипломатия продолжает добиваться важных решений по защите Украины

  • 26.02.2022 11:51
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  • 1 комментарий
Кипр согласился не блокировать отключение SWIFT для РФ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Кипр снял возражение и не будет блокировать отключение от SWIFT страны-агрессора Российской Федерации. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков», - отметил министр.

 

 

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    online
    New Zealander, 26.02.2022 12:34
    0
    Залишився лише мій сусід - Угорщина. Спалю свій угорський паспорт, якщо не здасться Орбан і не прийме рішення.
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