Кипр согласился не блокировать отключение SWIFT для РФ

Кипр снял возражение и не будет блокировать отключение от SWIFT страны-агрессора Российской Федерации. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков», - отметил министр.
Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022
Источник — Sport.ua
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