Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не играть с Россией – правильное решение»

Лидер сборной Польши поддержал бойкот

  • 26.02.2022 12:31
  • 842 просмотра
  • 2 комментария
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не играть с Россией – правильное решение»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски поддержал бойкот матча отбора на ЧМ-2022 против России:

«Верное решение. Не могу себе представить проведение матча со сборной России в ситуации, когда продолжается вооруженная агрессия в Украине. Российские футболисты не ответственны за это, но не можем делать вид, что ничего не происходит», - написал игрок «Баварии» у себя в Твиттере.

Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    fedd1979, 26.02.2022 12:37
    +6
    Трошки поправлю: відповідальні!!! Майже всі вони голосували за Путіна і майже ніхто з них не посмів засудити його дії (тут мало казати "стоп війні", треба називати речі своїми іменами). Я переконаний: до дупи санкції проти Путіна й оточення, санкції повинні слідувати проти ВСІХ У РОСІЇ. Подивитися рос. сегмент ТВ, Інтернет - левова частина підтримують (принаймні поки) дії Путріна. А в Думі як голосували?
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    online
    wigg, 26.02.2022 12:43
    +1
    fedd1979, 26.02.2022 12:37
    Трошки поправлю: відповідальні!!! Майже всі вони голосували за Путіна і майже ніхто з них не посмів засудити його дії (тут мало казати "стоп війні", треба називати речі своїми іменами). Я переконаний: до дупи санкції проти Путіна й оточення, санкції повинні слідувати проти ВСІХ У РОСІЇ. Подивитися рос. сегмент ТВ, Інтернет - левова частина підтримують (принаймні поки) дії Путріна. А в Думі як голосували?
    Все правильно, 100 %. Лиш один Смолов, здається, наважився висловитись проти війни.
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