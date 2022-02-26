Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не играть с Россией – правильное решение»

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски поддержал бойкот матча отбора на ЧМ-2022 против России:
«Верное решение. Не могу себе представить проведение матча со сборной России в ситуации, когда продолжается вооруженная агрессия в Украине. Российские футболисты не ответственны за это, но не можем делать вид, что ничего не происходит», - написал игрок «Баварии» у себя в Твиттере.
Источник — Twitter
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