Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не играть с Россией – правильное решение»

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски поддержал бойкот матча отбора на ЧМ-2022 против России:

«Верное решение. Не могу себе представить проведение матча со сборной России в ситуации, когда продолжается вооруженная агрессия в Украине. Российские футболисты не ответственны за это, но не можем делать вид, что ничего не происходит», - написал игрок «Баварии» у себя в Твиттере.