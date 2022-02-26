Алан Патрик вернулся в Бразилию

Полузащитник пребывал за пределами территории Украины, прежде чем на нее напала российская армия

  • 26.02.2022 10:41
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Алан Патрик вернулся в Бразилию
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний полузащитник «Шахтера» Алан Патрик уже вернулся в Бразилию, став первым среди соотечественников из стана «горняков», кому это удалось.

Возвращение Патрика в родную страну стало возможным благодаря тому, что на момент начала российской агрессии в отношении суверенной территории Украины тот пребывал в Германии, где перенес операцию из-за грыжи.

«Моя семья в порядке, она в Бразилии. В данный момент я прибыл в Бразилию. На тренировке у меня была физическая проблема: я не мог тренироваться или играть из-за болей в животе. В связи с этим мы искали специалистов в Германии. Мы прошли консультацию и мне поставили диагноз грыжа. На следующий день сделали операцию, все очень быстро. Из-за этой ситуации с операцией я не оказался вместе со всеми в Украине», - сказал Патрик.

Также отмечается, что остальные бразильцы «Шахтера» продолжают оставаться в Киеве. Недавно они обратились к бразильским властям с требованием обеспечить их эвакуацию.

Источник — Lance

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