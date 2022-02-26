Саутгемптон – Норвич – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» обыграл «Норвич» 2:0.
На 36-й минуте Че Адамс открыл счет, а в конце игры Ориоль Ромеу удвоил перевес.
«Саутгемптон» поднялся на 9-ю позицию, «Норвич» является главным аутсайдером.
АПЛ. 27-й тур
Саутгемптон – Норвич – 2:0
Голы: Адамс, 36, Ромеу, 88.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Ориоль Ромеу (Саутгемптон).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
Источник — Sport.ua
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