Томас ТУХЕЛЬ: «Это худшая причина для переноса финала ЛЧ»

Наставник «Челси» - о войне в Украине

  • 25.02.2022 19:56
  • 628 просмотров
  • 1 комментарий
Томас ТУХЕЛЬ: «Это худшая причина для переноса финала ЛЧ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о том, правильное ли решение принял УЕФА, перенеся финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж:

«Да, очевидно да [что это правильное решение], и, на мой взгляд, это худшая причина для переноса, самая худшая причина.

У нас ужасные чувства по этому поводу, это омрачило наш рассудок и ударило по концентрации. Мы полностью понимаем это решение».

Источник — Football London

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    euro2012_za_2012euro, 25.02.2022 20:10
    0
    Перенос это нормально, но он
    Тоже под ПСЖ.
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