Томас ТУХЕЛЬ: «Это худшая причина для переноса финала ЛЧ»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о том, правильное ли решение принял УЕФА, перенеся финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж:

«Да, очевидно да [что это правильное решение], и, на мой взгляд, это худшая причина для переноса, самая худшая причина.

У нас ужасные чувства по этому поводу, это омрачило наш рассудок и ударило по концентрации. Мы полностью понимаем это решение».