Йовичевич рассказал о том, как выбирался из Днепра

Наставник «Днепра-1» на пути в Львов

  • 25.02.2022 17:41
  • 2587 просмотров
  • 2 комментария
Йовичевич рассказал о том, как выбирался из Днепра
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал о том, как он, вместе с несколькими игроками команды, пытается покинуть зону боевых действий в Украине:

«Ужас, шок — сразу, через несколько часов, все изменилось. В среду вернулись из сборов, а теперь… Вот, вырвались из Днепра, сели в машины и поехали на запад, в сторону Львова. Мы находились в хранилище несколько часов утром, на город падали бомбы. Когда со всех сторон пошла стрельба, мы решили искать спасения.

Проехали 120 километров от Днепра, но сегодня, вероятно, дальше не поедем. Мы примерно в 10 часах езды от Львова, нас ждет ночь, комендантский час, неопределенность. По дороге остановились в отеле. Вместе со мной Невен Джурасек (хорватский легионер «Днепра-1», – прим.) и другие иностранцы из клуба. Завтра постараемся продолжить путь. Пока я вам это говорю, вокруг нас слышны взрывы, нацеленные на военные объекты и базы. Это лотерея: кто знает, что нас ждет в ближайшие дни.

Мы провели на заправке три часа – покупали воду в канистрах, заправляли авто. Не знаю, хватит ли нам горючего, чтобы доехать до Львова. Мы хоть из города успели выбраться, некоторым другим не так повезло.

Я разговаривал со Срной и Вукоевичем, они в Киеве заблокированы. Не могут покинуть город. Я звонил в наше посольство, но никому не смог дозвониться. Поверьте, я многое в жизни пережил — и землетрясение в Загребе, и многое другое. Но это ужас».

Источник — Sportske novosti

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Akkerman65, 25.02.2022 18:42
    0
    granitt, 25.02.2022 18:23
    Да це жах. Взрив сам бачив,дім мій трясло , тільки стрілянина в Дніпрі?????
    Хотел спросить то же самое. Что, в Днепре были взврывы?
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    online
    granitt, 25.02.2022 18:23
    0
    Да це жах. Взрив сам бачив,дім мій трясло , тільки стрілянина в Дніпрі?????
    Ссылка
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