Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 февраля в 14:00 по Киеве в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

В жеребьевке примут участие 16 команд: 8 обладателей первых мест на групповом этапе (сеяные) и 8 победителей стыковых матчей (несеяные).

Представители одной национальной ассоциации будут разведены по разным парам. Победители 1/8 финала определятся по сумме двух встреч. Сеяные команды (победители групп) ответные матчи проведут на своем поле.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут 17 марта. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале.

Лига конференций 2021/22

Даты матчей 1/8 финала

Первые матчи: 10 марта (на полях команд из корзины 2)

Ответные матчи: 17 марта (на полях команд из корзины 1)

Корзины посева для 1/8 финала

Корзина 1

(сеяные – первые места в группе) Корзина 2

(несеяные – победители стыковых игр) АЗ Алкмар (Нидерланды)

АЗ Алкмар (Нидерланды) Базель (Швейцария)

Базель (Швейцария) Гент (Бельгия)

Гент (Бельгия) Копенгаген (Дания)

Копенгаген (Дания) ﻿ЛАСК (Австрия)

﻿ЛАСК (Австрия) Ренн (Франция)

Ренн (Франция) Рома (Италия)

Рома (Италия) Фейеноорд (Нидерланды) Буде-Глимт (Норвегия)

Буде-Глимт (Норвегия) Витесс (Нидерланды)

Витесс (Нидерланды) Лестер (Англия)

Лестер (Англия) Марсель (Франция)

Марсель (Франция) ПАОК (Греция)

ПАОК (Греция) Партизан (Сербия)

Партизан (Сербия) ПСВ (Нидерланды)

ПСВ (Нидерланды) Славия Прага (Чехия)

﻿Участники плей-офф

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 25 февраля 14:00 на официальном сайте УЕФА.