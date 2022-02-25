Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 февраля в 14:00 по Киеве в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.
В жеребьевке примут участие 16 команд: 8 обладателей первых мест на групповом этапе (сеяные) и 8 победителей стыковых матчей (несеяные).
Представители одной национальной ассоциации будут разведены по разным парам. Победители 1/8 финала определятся по сумме двух встреч. Сеяные команды (победители групп) ответные матчи проведут на своем поле.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут 17 марта. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале.
Лига конференций 2021/22
Даты матчей 1/8 финала
- Первые матчи: 10 марта (на полях команд из корзины 2)
- Ответные матчи: 17 марта (на полях команд из корзины 1)
Корзины посева для 1/8 финала
|Корзина 1
(сеяные – первые места в группе)
|Корзина 2
(несеяные – победители стыковых игр)
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Участники плей-офф
Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 25 февраля 14:00 на официальном сайте УЕФА.
Источник — Sport.ua
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