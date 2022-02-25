Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 25 февраля в 14:00 по Киеву

  • 25.02.2022 11:10
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УЕФА

25 февраля в 14:00 по Киеве в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

В жеребьевке примут участие 16 команд: 8 обладателей первых мест на групповом этапе (сеяные) и 8 победителей стыковых матчей (несеяные).

Представители одной национальной ассоциации будут разведены по разным парам. Победители 1/8 финала определятся по сумме двух встреч. Сеяные команды (победители групп) ответные матчи проведут на своем поле.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут 17 марта. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале.

Лига конференций 2021/22

Даты матчей 1/8 финала

  • Первые матчи: 10 марта (на полях команд из корзины 2)
  • Ответные матчи: 17 марта (на полях команд из корзины 1)

Корзины посева для 1/8 финала

Корзина 1
(сеяные – первые места в группе)		 Корзина 2
(несеяные – победители стыковых игр)
  •  АЗ Алкмар (Нидерланды)
  •  Базель (Швейцария)
  •  Гент (Бельгия)
  •  Копенгаген (Дания)
  •  ﻿ЛАСК (Австрия)
  •  Ренн (Франция)
  •  Рома (Италия)
  •  Фейеноорд (Нидерланды)
  •  Буде-Глимт (Норвегия)
  •  Витесс (Нидерланды)
  •  Лестер (Англия)
  •  Марсель (Франция)
  •  ПАОК (Греция)
  •  Партизан (Сербия)
  •  ПСВ (Нидерланды)
  •  Славия Прага (Чехия)

﻿Участники плей-офф

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 25 февраля 14:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

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