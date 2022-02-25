В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» Загреб обыграл дома «Севилью» со счетом 1:0 и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд турнира.
События матча
|90'
|Томас Делани (Севилья) получает красную карточку.
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
Источник — MEGOGO
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