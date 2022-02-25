Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 февраля в 13:00 по Киеве в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

В жеребьевке примут участие 16 команд: 8 обладателей первых мест на групповом этапе (сеяные) и 8 победителей стыковых матчей (несеяные).

Представители одной национальной ассоциации будут разведены по разным парам. Победители 1/8 финала определятся по сумме двух встреч. Сеяные команды (победители групп Лиги Европы) ответные матчи проведут на своем поле.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут 17 марта. Победители 1/8 финала продолжат борьбу в четвертьфинале.

«Порту» и «Бетис» проведут свои матчи домашние матчи 9 марта (с началом в 19:45 по Киеву), чтобы избежать пересечения с домашними матчами «Браги» и «Севильи».

Лига Европы 2021/22

Даты матчей 1/8 финала

Первые матчи: 9 или 10 марта (на полях команд из корзины 2)

Ответные матчи: 17 марта (на полях команд из корзины 1)

Корзины посева для 1/8 финала

Корзина 1

(сеяные – первые места в группе) Корзина 2

(несеяные – победители стыковых игр) Вест Хэм (Англия)

Вест Хэм (Англия) Лион (Франция)

Лион (Франция) Монако (Франция)

Монако (Франция) Байер (Германия)

Байер (Германия) Айнтрахт (Германия)

Айнтрахт (Германия) Спартак (Россия)

Спартак (Россия) Црвена Звезда (Сербия)

Црвена Звезда (Сербия) Галатасарай (Турция) РБ Лейпциг (Германия)

РБ Лейпциг (Германия) Аталанта (Италия)

Аталанта (Италия) Брага (Португалия)

Брага (Португалия) Порту (Португалия)

Порту (Португалия) Рейнджерс (Шотландия)

Рейнджерс (Шотландия) Барселона (Испания)

Барселона (Испания) Бетис (Испания)

Бетис (Испания) Севилья (Испания)

﻿Участники плей-офф

Видеотрансляция жеребьевки запланирована на 25 февраля 13:00 на официальном сайте УЕФА.