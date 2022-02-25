В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы немецкий «РБ Лейпциг» на выезде обыграл испанский «Реал Сосьедад» со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд.
События матча
|89'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Реал Сосьедад).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
Источник — MEGOGO
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