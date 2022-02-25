В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы португальский «Порту» на выезде сыграл вничью с итальянским «Лацио» со счетом 2:2 и вышел в следующий раунд турнира.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Данило Катальди (Лацио).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Урибе (Порту).
|31'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мехди Тареми (Порту).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
Источник — MEGOGO
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