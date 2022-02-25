Украинские дерби в футболе, юниорский биатлон. Что смотреть на выходных

Предлагаем ознакомиться с самыми интересными событиями, которые состоятся 25 - 28 февраля.

25 – 27 февраля

Биатлон. Юниорский чемпионат мира-2022. Солт-Лейк-Сити (США)

25.02.2022 - 19:00 – Спринт (7.5 км), юноши ТВ-трансляция – UA: Перший

25.02.2022 - 22:00 – Спринт (5 км), девушки ТВ-трансляция – UA: Перший

26.02.2022 - 19:00 – Спринт (10 км), юниоры ТВ-трансляция – UA: Перший

26.02.2022 - 22:00 – Спринт (7.5 км), юниорки ТВ-трансляция – UA: Перший

27.02.2022 - 19:00 – Гонка преследования (7.5 км), девушки ТВ-трансляция – UA: Перший

27.02.2022 - 20:00 - Гонка преследования (10 км), юноши ТВ-трансляция – UA: Перший

27.02.2022 - 22:15 - Гонка преследования (12.5 км), юниоры ТВ-трансляция – UA: Перший

27.02.2022 - 23:20 - Гонка преследования (10 км), юниорки ТВ-трансляция – UA: Перший

Это будет большое событие в мире юношеского биатлона глобального масштаба, которое пройдет сразу после Олимпийских игр-2022 в Пекине, и даже будет показано по украинскому телевидению. Однако, наша страна на этом международном биатлонном форуме не представлена, поэтому понаблюдать за состязаниями можно будет исключительно со спортивным интересом.

Суббота, 26 февраля

Бокс. Лас-Вегас (США). Полусредний вес (до 66,7 кг). Виктор Постол – Гэри Антуан Расселл

Бывший чемпион мира украинский ветеран-суперлегковес Виктор Постол проверит на прочность амбиции перспективного нокаутёра из Штатов Гэри Антуанна Расселла непосредственно в логове оппонента. Возраст и простой говорят не в пользу нашего ветерана, но для молодого проспекта настолько задранная планка может оказаться фатальной ошибкой.

Воскресенье, 27 февраля

Бокс. Глазго (Шотландия). Первый полусредний (до 63,5 кг). Джош Тейлор – Джек Кэттералл

В главном поединке боксерского вечера в Глазго выяснять отношения будут абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор и непобежденный проспект Джек Кэттералл. На кону будут стоять титулы WBC World, WBA (Super) World, IBF World, WBO World, The Ring, но ни один из мастеровитых бойцов еще не знал поражений. Кому-то придется уступить.

Севилья – Бетис

Время – 17:15, ТВ-трансляция – MEGOGO

Большой и горячий поединок в испанской Ла Лиге ожидает нас на этих выходных. Когда эта «сладкая парочка» встречалась в прошлый раз, то в голову одному из футболистов угодил посторонний предмет, брошенный с трибун, в результате чего игру пришлось доводить до конца уже за закрытыми дверьми. Да и в целом, кто-то может припомнить, чтобы севильское дерби проходило без скандалов?

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Челси – Ливерпуль

Время – 18:30, ТВ-трансляция – Setanta Sport+

Пока большинство команд топ-5 европейских футбольных стран будут думать о делах в чемпионате, «Челси» и «Ливерпуль» разыграют между собой очередной трофей. Сходу так и не вспомнишь, когда последний раз «синие» хоть кому-то уступали, а о «красных» в подобном контексте так и вовсе говорить не приходится. Классическая игра на легендарном «Уэмбли» прямо посреди сезона и матчей Лиги чемпионов УЕФА для обеих команд.

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Лацио – Наполи

Время – 21:45, ТВ-трансляция – MEGOGO

В Риме состоится поединок топ-статуса для предстоящих выходных в Серии А, так как неаполитанскому «Наполи» придется любой ценой завершать неудачную серию из двух ничейных результатов подряд, а иначе зачем вообще претендовать на чемпионство? Однако, ноги футболистов Лучано Спаллетти будут гудеть по итогам матча против «Барселоны» посреди недели (2:4). «Орлы» тоже играли против «Порту», но все-таки два лишних часа отдыха могут сыграть свою роль на таком коротком отрезке восстановления.

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Барселона – Атлетик

Время – 22:00, ТВ-трансляция – MEGOGO

Баскские коллективы в текущем сезоне уже достаточно попили крови флагманов испанского футбола, а в отношениях с «Атлетиком» «Барселона» и вовсе чувствует себя словно не в своей тарелке. Против «львов» никому не бывает просто играть. И уж тем более не будет просто «блаугранас», которые только вернулись из «Неаполя» после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

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Футбол. Наши в топ-чемпионатах

Суббота, 26 февраля

Эвертон – Манчестер Сити

Время – 19:30, ТВ-трансляция – Setanta Sport+

В Англии с этого сезона в ходу будет «украинское дерби левого фланга защиты», в рамках которого Виталий Миколенко и Александр Зинченко имеют все шансы встретиться впервые на поле «Гудисон Парк». К сожалению, игра будет проходить в очень тяжелое для нашей страны время, но в противном случае она была бы явным хедлайнером всего уик-энда.

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Воскресенье, 27 февраля

Вест Хэм – Вулверхэмптон

Время – 16:00, ТВ-трансляция – Setanta Sport+

Столичный коллектив всегда находится где-то неподалеку от лидирующей группы команд, но подопечные Дэвида Мойеса на дистанции всегда были горазд провалиться в определенный момент. Вполне возможно, что сейчас именно такой случай, так как коллектив с участием Андрея Ярмоленко из пяти последних игр в чемпионате победил лишь однажды. Если «молотобойцы» уступят в предстоящей игре, то «волки» вытолкнут их из зоны еврокубков.

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Клермон – Бордо

Время – 16:00, ТВ-трансляция – MEGOGO

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко относительно недавно сыграл дебютный матч против «Реймса» – его команда проиграла со счетом 0:5, а нашего соотечественника удалили спустя девять минут после выхода на замену. Дисквалификация – выход на поле в матче против «Монако» на прошлых выходных – команда пропускает нелепый автогол, завершая матч вничью (1:1). По законам жанра, «Бордо» должен обыгрывать «Клермон», так как это – его прямой конкурент в турнирной таблице, да и на последнем месте находиться не так уж и комфортно.



girondins.com

Специя – Рома

Время – 19:00, ТВ-трансляция – MEGOGO

Полузащитник Виктор Коваленко продолжает набираться опыта в Италии, но коронавирус и различные травмы мешают ему набрать оптимальные кондиции. Очевидно, что в текущих кондициях для «Специи» «Рома» может казаться слишком сильным оппонентом, так как коллектив Жозе Моуриньо пусть и сыграл три свои последние игры вничью, но хотя бы не проиграл большую часть из них, как сделали подопечные Тиаго Мотты.

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Понедельник, 28 февраля

Аталанта – Сампдория

Время – 21:45, ТВ-трансляция – MEGOGO

Еще одно дерби украинцев, но уже в более атакующей манере может пройти в Бергамо, если у Марко Джампаоло появится хотя бы доля уверенности в том, что нападающий Владислав Супряга продвинулся в плане своей акклиматизации в новых условиях. Говорят, что для форварда даже заказали переводчика для более быстрой адаптации, но тонкости итальянского языка изучить за неделю было бы практически невыполнимой задачей. Малиновский тем временем продолжает результативно стрелять с различных дистанций.