УЕФА проведет внеочередное заседание Исполнительного комитета

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с заявлением, касательно вторжения российских войск в Украину.
Президент УЕФА Александер Чеферин созвал на завтра внеочередное заседание Исполнительного комитета.
«В связи с развитием ситуации между Россией и Украиной президент УЕФА созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета на пятницу, 25 февраля (11:00 по Киеву), чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения», – сказано в заявлении УЕФА.
Ранее МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в России.
Источник — УЕФА
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всім, хто спроможний: розповідайте своїм родичам, друзям, та знайомим, які живуть в Росії, про війну в Україні. Більшість населення Росії про це не знає.
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всем, кто может: россказывайте своим родственникам, друзьям, знакомым, которые проживают в России, о войне в Украине. Большинство населения России об этом не знают
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Якби масово підключились футбольні асоціації, а ще краще - державні органи...
Тільки про це може йти мова на засіданні, якщо вони хоч трохи людьми лишились, а не газпромівськими курвами.
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