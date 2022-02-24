УЕФА проведет внеочередное заседание Исполнительного комитета

В связи с российским вторжением в Украину

  • 24.02.2022 13:26
  • 1939 просмотров
  • 6 комментариев
УЕФА проведет внеочередное заседание Исполнительного комитета
© УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с заявлением, касательно вторжения российских войск в Украину.
 
Президент УЕФА Александер Чеферин созвал на завтра внеочередное заседание Исполнительного комитета.
 
«В связи с развитием ситуации между Россией и Украиной президент УЕФА созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета на пятницу, 25 февраля (11:00 по Киеву), чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения», – сказано в заявлении УЕФА.

Ранее МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в России.

Источник — УЕФА

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Burevestnik, 24.02.2022 13:38
    +6
    ===
    всім, хто спроможний: розповідайте своїм родичам, друзям, та знайомим, які живуть в Росії, про війну в Україні. Більшість населення Росії про це не знає.
    ==
    всем, кто может: россказывайте своим родственникам, друзьям, знакомым, которые проживают в России, о войне в Украине. Большинство населения России об этом не знают
    =
    Ссылка
    online
    Face Control, 24.02.2022 14:19
    +5
    Шо, проснулись б? Финал Лиги Чемпионов забирать решили, только сейчас? А может просто пора некоторых вообще всех Евротурниров лишить?
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    online
    nick07, 24.02.2022 14:10
    +2
    невже футбольні повії перенесуть фінал і забанять Московщину?
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    Istm, 24.02.2022 15:01
    +1
    Vladislav Pohily, 24.02.2022 14:59
    Максимум заберуть фінал ЛЧ, від цих вічно стурбованих вже нічого не варто чекати. Хоча якби РФ виключили з УЄФА - це була б куди потужніша акція яка б дуже багатьох там привела до тями, ніж санкції проти якихось третьосортних банків.
    вимагають потроху люди на фейсбуку.
    Якби масово підключились футбольні асоціації, а ще краще - державні органи...
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    Vladislav Pohily, 24.02.2022 14:59
    0
    Face Control, 24.02.2022 14:19
    Шо, проснулись б? Финал Лиги Чемпионов забирать решили, только сейчас? А может просто пора некоторых вообще всех Евротурниров лишить?
    Максимум заберуть фінал ЛЧ, від цих вічно стурбованих вже нічого не варто чекати. Хоча якби РФ виключили з УЄФА - це була б куди потужніша акція яка б дуже багатьох там привела до тями, ніж санкції проти якихось третьосортних банків.
    Ссылка
    Istm, 24.02.2022 14:54
    0
    фашистську Росію повністю виключити з УЕФА і з усіх змагань. Про якесь приймання і мови не може йти.
    Тільки про це може йти мова на засіданні, якщо вони хоч трохи людьми лишились, а не газпромівськими курвами.
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