УЕФА проведет внеочередное заседание Исполнительного комитета

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с заявлением, касательно вторжения российских войск в Украину.



Президент УЕФА Александер Чеферин созвал на завтра внеочередное заседание Исполнительного комитета.



«В связи с развитием ситуации между Россией и Украиной президент УЕФА созвал внеочередное заседание Исполнительного комитета на пятницу, 25 февраля (11:00 по Киеву), чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения», – сказано в заявлении УЕФА.

Ранее МИД Великобритании призвал английские клубы бойкотировать финал ЛЧ в России.