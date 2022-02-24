Жоау ФЕЛИШ: «Соперник почти ничего не создал, но забил. Таков футбол»

Игрок мадридского «Атлетико» слегка разочарован итогом поединка с «Манчестер Юнайтед» (1:1)

  • 24.02.2022 01:41
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Жоау ФЕЛИШ: «Соперник почти ничего не создал, но забил. Таков футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился впечатлениями о первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«На прошлой неделе мы отрабатывали навесы на меня, и сделали сегодня все именно так, как хотели. Надо продолжать играть в этом духе и работать, чтобы мощно завершить сезон.

Неоднозначные чувства после игры. Мы провели прекрасный матч, хоть и не так много владели мячом. Мы все время держали контроль над игрой. Соперник почти ничего не создал, но забил. Таков футбол.

Чувствую себя хорошо. Уверен в себе. Мы все уверены. Хотим выйти в следующий раунд», — считает Фелиш.

Источник — УЕФА

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