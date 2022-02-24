ВИДЕО. Молодой Эланга принес ничью Ман Юнайтед в игре с Атлетико

23 февраля в 22:00 прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча
Молодой Антони Эланга принес ничью «Ман Юнайтед», сравняв счет на 80-й минуте.
ГОЛ! 1:1. Антони Эланга, 80 мин.
Источник — Sport.ua
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