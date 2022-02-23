ВИДЕО. Вышел и забил. Яремчук сравнял счет для Бенфики и показал трезубец

Украинский форвард вышел на замену во 2-м тайме и отличился через 10 минут

  • 23.02.2022 23:45
  • 4760 просмотров
  • 11 комментариев
ВИДЕО. Вышел и забил. Яремчук сравнял счет для Бенфики и показал трезубец
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля в 22:00 проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Аякс».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Роман Яремчук сравнял счет для хозяев поля. Украинский форвард вышел на замену во втором тайме поединка (на 62- й мин).

ГОЛ! 2:2. Яремчук, 72 мин.

Забив гол, Яремчук снял футболку и показал трезубец в поддержку Украины против агрессии РФ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    maksum139, 23.02.2022 23:56
    +16
    Яремчук справжній патріот, красава
    Ссылка
    online
    ABOBA, 23.02.2022 23:52
    +16
    красава
    Ссылка
    online
    Nikita2012vip, 23.02.2022 23:58
    +14
    Роман наш КОЗАК!!!
    Ссылка
    Prokop, 23.02.2022 23:58
    +14
    Львів, то є Львів!!! Низький уклін тобі, Романе!!!
    Ссылка
    online
    Istvan Gerics, 23.02.2022 23:56
    +14
    Молодець
    Ссылка
    online
    Aleks04, 23.02.2022 23:58
    +11
    Красавец, единственный центр. форвард в Плей-Офф ЧМ на которого положены надежды, и за позицию особливе Дякую!
    Ссылка
    online
    VK-Sport, 24.02.2022 00:04
    +9
    Уважуха козаче!!!
    Ссылка
    98Johnson, 24.02.2022 00:08
    +4
    Ссылка
    online
    PFCLviv, 24.02.2022 00:10
    +3
    Роман молодець!
    п.с.У мене сльози на очах...
    Ссылка
    online
    Саша Денисов, 24.02.2022 00:14
    +2
    І словом і ділом!!!!! Гордість за таких патріотів
    Ссылка
    online
    turist86, 24.02.2022 00:17
    0
    яка курва три тижні тому писала, що Бенфіка виставила Романа на трансфер?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности