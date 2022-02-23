ВИДЕО. Вышел и забил. Яремчук сравнял счет для Бенфики и показал трезубец

23 февраля в 22:00 проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Аякс».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Роман Яремчук сравнял счет для хозяев поля. Украинский форвард вышел на замену во втором тайме поединка (на 62- й мин).
ГОЛ! 2:2. Яремчук, 72 мин.
Забив гол, Яремчук снял футболку и показал трезубец в поддержку Украины против агрессии РФ
Источник — Sport.ua
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п.с.У мене сльози на очах...
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