Гент отгрузил 4 мяча. Безус поучаствовал в разгроме соперника

23 февраля состоялся поединок чемпионата Бельгии, в котором сошлись «Гент» и «Серен».
Хозяева поля одержали убедительную победу, отгрузив в ворота соперника 4 мяча.
Украинский хавбек «Гента» Роман Безус вышел на замену на 77-й минуте.
Чемпионат Бельгии. 28-й тур
Гент – Серен – 4:0
Голы: Депуатр, 15, Тиссаудали, 20, 23, Самойс, 46.
Источник — Sport.ua
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