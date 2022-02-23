ВИДЕО. Алле забил туда и сюда. Бенфика и Аякс провели три гола в 1-м тайме

23 февраля в 22:00 проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Аякс».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

После первых 45 минут игры в счете ведут гости из Нидерландов (2:1). Себастьян Алле забил в свои и в чужие ворота.

ГОЛ! 0:1. Тадич, 18 мин.

ГОЛ! 1:1. Алле (автогол), 26 мин.

ГОЛ! 1:2. Алле, 29 мин.