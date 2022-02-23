Ювентус потерял форварда на 9 месяцев

«Ювентус» официально сообщил о том, что форвард команды Кайо Жорже получил тяжелую травму. У 20-летнего бразильца диагностирован разрыв сухожилия надколенника.
Срок восстановления после такой травмы – как минимум 9 месяцев. В нынешнем сезоне форвард точно не сыграет.
В нынешнем сезоне Кайо Жорже принял участие в 11 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
Вчера «Ювентус» сыграл ничью 1:1 с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Источник — ФК Ювентус
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