Ювентус потерял форварда на 9 месяцев

«Ювентус» официально сообщил о том, что форвард команды Кайо Жорже получил тяжелую травму. У 20-летнего бразильца диагностирован разрыв сухожилия надколенника.

Срок восстановления после такой травмы – как минимум 9 месяцев. В нынешнем сезоне форвард точно не сыграет.

В нынешнем сезоне Кайо Жорже принял участие в 11 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Вчера «Ювентус» сыграл ничью 1:1 с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.