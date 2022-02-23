Бавария продлит контракты с тремя лидерами

Нойер, Левандовски и Мюллер останутся в клубе

  • 23.02.2022 21:57
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Бавария продлит контракты с тремя лидерами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Левандовски, Мюллер и Нойер

«Бавария» в ближайшее время продлит контракты с тремя лидерами команды: голкипером Мануэлем Нойером, форвардами Робертом Левандовски и Томасом Мюллером.

У всех трех контракты истекают летом 2023 года. Все три игрока продлят соглашение до лета 2025 года. Нойер также заявил о том, что намерен завершить карьеру в «Баварии».

Ранее «Бавария» в 23-м туре Бундеслиги разгромила «Гройтер Фюрт» 4:1.

Источник — Sport Bild

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