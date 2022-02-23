Бавария продлит контракты с тремя лидерами

«Бавария» в ближайшее время продлит контракты с тремя лидерами команды: голкипером Мануэлем Нойером, форвардами Робертом Левандовски и Томасом Мюллером.
У всех трех контракты истекают летом 2023 года. Все три игрока продлят соглашение до лета 2025 года. Нойер также заявил о том, что намерен завершить карьеру в «Баварии».
Ранее «Бавария» в 23-м туре Бундеслиги разгромила «Гройтер Фюрт» 4:1.
Источник — Sport Bild
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.