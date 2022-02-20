Дубль Левандовски помог Баварии разбить Гройтер Фюрт

В поединке 23-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» дома разгромила «Гройтер Фюрт» со счетом 4:1.
Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем.
«Бавария» — «Гройтер Фюрт» — 4:1
Голы: Левандовски, 46, 82, Грисбек, 61, автогол, Шупо-Мотинг, 90 — Хргота, 42
«Бавария»: Ульрайх, Павар, Эрнандес (Зюле, 53), Упамекано, Ричардс (Шупо-Мотинг, 46), Забитцер (Рока, 86), Толиссо (Гнабри, 25), Киммих, Мюллер, Левандовски, Сане (Ваннер, 87).
«Гройтер Фюрт»: Линде, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Иттер, Зегуин (Грин, 69), Тилльманн, Дудзяк (Нильсен, 22), Кристиансен, Левелинг (Бауэр, 62), Хргота (Пулулу, 69).
Предупреждения: Левандовски (45), Бауэр (80), Киммих (88).
Источник — Sport.ua
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