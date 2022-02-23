Атлетико – Манчестер Юнайтед. Роналду и Жоау Фелиш выйдут в основе

Сегодня, 23 февраля «Атлетико» Мадрид в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Атлетико»: Облак, Рейнилдо, Хименес, Савич, Врсалько, Маркос Льоренте, Кондогбия, Эррера, Лоди, Корреа, Жоау Фелиш
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Варан, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо, Рэшфорд, Роналду
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.