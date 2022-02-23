Атлетико – Манчестер Юнайтед. Роналду и Жоау Фелиш выйдут в основе

Стали известны составы команд

  • 23.02.2022 21:00
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Атлетико – Манчестер Юнайтед. Роналду и Жоау Фелиш выйдут в основе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 23 февраля «Атлетико» Мадрид в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Атлетико»: Облак, Рейнилдо, Хименес, Савич, Врсалько, Маркос Льоренте, Кондогбия, Эррера, Лоди, Корреа, Жоау Фелиш

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Варан, Шоу, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо, Рэшфорд, Роналду

Источник — УЕФА

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