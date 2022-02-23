Рафаэль НАДАЛЬ: «Первая ракетка мира? Для меня это в прошлом»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что не верит в то, что сможет снова стать первой ракеткой мира:
«В последние годы я стал играть меньше турниров и сейчас, на данном этапе своей карьеры, стараюсь выбирать те места, которые вызывают позитивные эмоции.
Для меня это в прошлом. Думаю, физические проблемы лишили меня возможности добиться этой цели, сейчас преследовать ее было бы ошибкой. Если я смогу этого добиться, играя турниры выборочно, я буду очень счастлив».
Сегодня Надаль с победы стартовал на турнире в Акапулько.
Источник — AP News
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