Рафаэль НАДАЛЬ: «Первая ракетка мира? Для меня это в прошлом»

Испанец больше не гонится за лидерством в рейтинге АТР

  • 23.02.2022 20:45
  • 519 просмотров
  • 1 комментарий
Рафаэль НАДАЛЬ: «Первая ракетка мира? Для меня это в прошлом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что не верит в то, что сможет снова стать первой ракеткой мира:

«В последние годы я стал играть меньше турниров и сейчас, на данном этапе своей карьеры, стараюсь выбирать те места, которые вызывают позитивные эмоции.

Для меня это в прошлом. Думаю, физические проблемы лишили меня возможности добиться этой цели, сейчас преследовать ее было бы ошибкой. Если я смогу этого добиться, играя турниры выборочно, я буду очень счастлив».

Сегодня Надаль с победы стартовал на турнире в Акапулько.

Источник — AP News

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Руслан Шевченко, 23.02.2022 21:14
    0
    Ну и молоток. Играй в свое удовольствие. Объективно и без пафоса
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