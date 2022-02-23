Лучший старт сезона за 8 лет. Надаль выиграл 11-й матч подряд

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл американца Дениса Кудлу в первом круге турнира в ATP 500 Акапулько.
Для экс-первой ракетки мира это 11-я победа подряд на старте текущего сезона. Последний раз подобное Надалю удавалось в 2014-м, когда перед поражением в финале Australian Open он тоже выиграл 11 матчей подряд.
Акапулько. Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Денис Кудла (США) – 6:3, 6:2
В следующем раунде Надаль сразится против еще одного представителя США Стефана Козлова.
Источник — ATP Tour
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