Лучший старт сезона за 8 лет. Надаль выиграл 11-й матч подряд

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл американца Дениса Кудлу в первом круге турнира в ATP 500 Акапулько.



Для экс-первой ракетки мира это 11-я победа подряд на старте текущего сезона. Последний раз подобное Надалю удавалось в 2014-м, когда перед поражением в финале Australian Open он тоже выиграл 11 матчей подряд.



Акапулько. Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Денис Кудла (США) – 6:3, 6:2



В следующем раунде Надаль сразится против еще одного представителя США Стефана Козлова.