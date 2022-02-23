Александр ЗВЕРЕВ: «Моему поведению нет оправдания»

Немецкий теннисист извинился за свое поведение

  • 23.02.2022 19:19
  • 1060 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ЗВЕРЕВ: «Моему поведению нет оправдания»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев у себя в соцсетях извинился за агрессивное поведение в отношении судьи, из-за которого был снят с турнира в Акапулько:

«Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении во время и после вчерашнего парного матча. Я лично извинился перед судьей на вышке за то, что моя ярость по отношению к нему была неправильной и неприемлемой, и я только разочаровал сам себя.

Этого просто не должно было случиться, этому нет оправдания. Я также хотел бы извиниться перед своими болельщиками, турниром и спортом, который я люблю.

Как вы знаете, я оставляю все на корте. Вчера я оставил слишком много. Я собираюсь в ближайшие дни подумать о своих действиях и о том, как я могу гарантировать, что это больше не повторится. Я сожалею, что подвел вас».

Источник — Twitter

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alefteev77, 23.02.2022 20:05
    0
    шо опять - это уже классика
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности