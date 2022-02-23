Александр ЗВЕРЕВ: «Моему поведению нет оправдания»

Немецкий теннисист Александр Зверев у себя в соцсетях извинился за агрессивное поведение в отношении судьи, из-за которого был снят с турнира в Акапулько:

«Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении во время и после вчерашнего парного матча. Я лично извинился перед судьей на вышке за то, что моя ярость по отношению к нему была неправильной и неприемлемой, и я только разочаровал сам себя.

Этого просто не должно было случиться, этому нет оправдания. Я также хотел бы извиниться перед своими болельщиками, турниром и спортом, который я люблю.

Как вы знаете, я оставляю все на корте. Вчера я оставил слишком много. Я собираюсь в ближайшие дни подумать о своих действиях и о том, как я могу гарантировать, что это больше не повторится. Я сожалею, что подвел вас».