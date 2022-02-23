Президент Динамо прокомментировал возможный перенос возобновления УПЛ

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию о возможном переносе ближайших туров украинской Премьер-лиги из-за введения чрезвычайного положения.
«О переносе УПЛ ничего не слышал. Что касается наших легионеров, то они все на месте и никуда не собираются ехать», – заявил президент клуба в перерыве матча чемпионата юношеских команд.
Ранее на территории Украины ввели чрезвычайного положения по причине агрессии РФ.
Источник — РБК-Украина
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