МАРКЕВИЧ: «У Путина неадекватные глаза, от него всего можно ожидать»

Украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, нужно ли переносить возобновление УПЛ в связи с последними событиями в Украине.
– А что это даст? Надо играть. Я понимаю, что Мариуполь – горячая точка. Наверное, им можно играть в другом городе, потому что в Мариуполе могут быть провокации. Возможно введение чрезвычайного положения на всей территории Украины парализует всю жизнь, это неприятно. Но надо играть, а время покажет. И мне трудно что-то прогнозировать. Нужно начинать чемпионат.
Не знаю, могут ли российские войска уйти дальше, чем Донецк и Луганск. Глядя на Путина – от него всего можно ожидать. Глаза у него неадекватные.
– Если бы вы назвали его одним словом?
– Его уже столько раз обозвали в Украине, что ему хватит надолго.
Если все-таки будет полномасштабное наступление, то нужно будет обороняться. Война есть война, никуда от того не денешься. Но я все-таки надеюсь на здравый смысл России, далеко не все люди там неадекватные. Надеюсь на людей. Возможно, и в руководстве есть трезвые головы, которые не допустят этот. Также надеюсь на наших международных партнеров, но главное – как мы будем настроены. Наша армия, наши ребята так просто не сдадутся. Как и весь народ. Путину здесь легко не будет. Возможно, у него поменяется что-то в голове. Но, глядя на него, не вижу этого.
– Почему футболисты и тренеры сборной Украины не высказывают свои позиции относительно агрессии России?
– Только два дня прошло. Зинченко дал интервью. Надеюсь, и остальные выскажут. Надо, чтобы все говорили. Думаю, все впереди. Увидим.
– В то же время Мампасси получил паспорт России, это потеря для Украины?
– Но почему потеря, у нас подрастает хорошая молодежь в сборных разных возрастных категорий. Не вижу никакой серьезной потери, – сказал Маркевич.
Рестарт УПЛ намечен на 25 февраля.
Источник — Трибуна
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