Мирон Маркевич может вернуться к тренерской работе летом

Тренер уже проводит предварительные переговоры

  • 21.02.2022 16:19
  • 1311 просмотров
  • 5 комментариев
Мирон Маркевич может вернуться к тренерской работе летом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Экс-тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич признался, что летом может вернуться к тренерской деятельности:

«У меня были поверхностные переговоры, скорее на будущее. Возможно, летом будут определенные изменения в командах, тогда что-нибудь срастется. Однако никакой конкретики на данный момент нет.

Были звонки из-за границы. Не хочу называть, с каких чемпионатов звонили по телефону. Повторюсь, что, возможно, летом будут какие-нибудь варианты. По крайней мере, агенты заинтересованы, мне звонят, предлагают. Если появится достойное предложение, с радостью еще поработаю. Если не будет – что поделаешь».

Источник — Footboom

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    andi Mir, 21.02.2022 16:33
    +1
    Кортежи - nah, дачи -nah, кучера - nah. 
    Ссылка
    online
    LFC, 21.02.2022 16:30
    +1
    Face Control, 21.02.2022 16:26
    Ждём всем миром.
    срюским?
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    online
    Михайло Кудієнко, 21.02.2022 16:28
    +1
    Ну то таке...
    Ссылка
    kaka, 21.02.2022 16:30
    0
    По ходу венгерский Фехервар-там уже украинское землячество вырисовывается
    Ссылка
    online
    Face Control, 21.02.2022 16:26
    -3
    Ждём всем миром.
    Ссылка
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