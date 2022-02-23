Андрей ВОРОБЕЙ: «При Петракове получилось сотворить небольшое чудо»

У сборной Украины есть хорошие шансы пробиться в финальную часть ЧМ-2022, уверен специалист

  • 23.02.2022 11:57
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Андрей ВОРОБЕЙ: «При Петракове получилось сотворить небольшое чудо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о шансах украинской национальной команды пробиться в финальную часть ЧМ-2022.

«Если честно, то по ходу отборочного турнира я не сильно верил, что «сине-желтые» смогут чего-то добиться. Какой-то рок преследовал нашу команду. Но при Александре Петракове получилось сотворить небольшое чудо.

Имея таких исполнителей в сборной, как Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, считаю, что у нас хорошие шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира. В полуфинале придется встретиться с Шотландией. Понятно, что это не топ-сборная, но сильная команда, с которой нам придется сыграть на выезде, а дома британцы особенно опасны», — считает Воробей.  

Матч Шотландия — Украина состоится 24 марта. Победитель сыграет с победителем пары Уэльс — Австрия.

Источник — zbirna.com

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