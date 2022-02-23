Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Когда не добиваешься нужного результата, это напрягает»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Атлетико».

«Команда играла хорошо даже в тех матчах, когда мы не побеждали. Конечно, когда не добиваешься нужного результата, это напрягает. Когда побеждаешь, чувствуешь себя увереннее. Если будем с первой и до последней минуты придерживаться своего плана, то сможем одержать победу», - сказал Фернандеш.

Матч «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 23 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.