Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Когда не добиваешься нужного результата, это напрягает»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Атлетико».
«Команда играла хорошо даже в тех матчах, когда мы не побеждали. Конечно, когда не добиваешься нужного результата, это напрягает. Когда побеждаешь, чувствуешь себя увереннее. Если будем с первой и до последней минуты придерживаться своего плана, то сможем одержать победу», - сказал Фернандеш.
Матч «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 23 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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