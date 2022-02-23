Ральф РАНГНИК: «Все будет решаться в ответном матче на Олд Траффорд»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем противостоянии с «Атлетико»

  • 23.02.2022 09:38
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Ральф РАНГНИК: «Все будет решаться в ответном матче на Олд Траффорд»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Атлетико».

«Диего Симеоне выигрывает свои трофеи при помощи четкого игрового стиля. «Атлетико» - это эмоциональная команда, что является отражением характера тренера. Нам необходимо соответствовать эмоциям и энергетике соперника. Это будет физически затратное и эмоциональное противостояние, и нам надо проявить психологическую стойкость в обоих матчах.

Мы позаботились о том, чтобы в последние несколько дней игроки могли восстановиться и выходили на поле свежими. Завтра увидим. Психологически нам надо подготовить себя к очень эмоциональной и враждебной атмосфере. Не думаю, что судьба противостояния определится завтра, это будет решаться в ответном матче на «Олд Траффорд», - сказал Рангник.

Матч «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 23 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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