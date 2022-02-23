В среду, 23 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» примет нидерландский «Аякс».
Матч пройдет в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Бенфика» – «Аякс». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
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Источник — Sport.ua
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