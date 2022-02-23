Диего СИМЕОНЕ: «Нам противостоит одна из лучших команд мира»

Наставник «Атлетико» – о предстоящем противостоянии с «Манчестер Юнайтед»

  • 23.02.2022 07:39
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Диего СИМЕОНЕ: «Нам противостоит одна из лучших команд мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» мне сейчас видится более сильным и действующим более плотно. Он хорош в верховой игре при обороне. Сложно найти места, где он допускал бы ошибки. Я всегда готовлюсь к матчам против соперников в их топовом виде и ищу варианты, как доставить им проблемы.

Нам противостоит одна из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера этот клуб стал играть надежнее, с большей самоотдачей и вообще стал похож на «Манчестер Юнайтед», каким он всегда был. Это команда, смело действующая в полузащите и атаке», - сказал Симеоне.

Матч «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 23 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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