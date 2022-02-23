Английская Премьер-лига собирается снять все коронавирусные ограничения в конце февраля.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии всех коронавирусных ограничений в стране, начиная с 24 февраля, включая требования по въезду в страну и ношение масок. Даже при положительном результате на COVID-19 самоизоляция больше не будет обязательной.
В Премьер-лиге все еще действуют коронавирусные протоколы, по которым игроки и сотрудники клубов вынуждены почти ежедневно проходить тестирование на коронавирус. Отныне тест на COVID-19 будут делать только игроки с выраженными симптомами заболевания.
Источник — Sky Sports
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