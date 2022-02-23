Жозе ФОНТЕ: «Игра пошла не по плану. Теряли мячи на ключевых участках поля»

Капитан «Лилля» Жозе Фонте прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2):

«Мы играли в соответствии с планом, но при этом ошибались. Теряли мячи на ключевых участках поля. Когда подобное случается, приходится тяжело. Сейчас нужно посмотреть, в чем мы можем прибавить. Впереди ответный матч перед нашими болельщиками, и мы в состоянии обыграть «Челси».

Когда выступаешь на таком уровне, не стоит легко расставаться с мячом, так как соперник такими моментами постараются воспользоваться. Мы были в игре, у нас были моменты. В таких играх нужно забивать. Мы должны играть более эффективно, быть агрессивнее, когда владеем мячом. У «Челси »было два голевых момента, и оба они были реализованы».