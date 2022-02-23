Кай ХАВЕРЦ: «У нас много хороших нападающих, что плохо для соперников»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0):

«У нас много хороших нападающих, что здорово для нас и плохо для соперников. Сегодня мы не показали свой лучший футбол, поэтому пришлось несладко. Мы не были агрессивны, как обычно, но победили 2:0. Считаю, что у нас хорошие шансы выиграть еще один трофей.

Мы показали хороший футбол, хотя первый тайм оказался очень тяжелым. Пройдена только половина пути, теперь нужно побеждать во втором матче».