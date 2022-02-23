Н'Голо КАНТЕ, MVP матча: «Повезло, что забили в самом начале»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0):

«Это была хорошая игра, в которой мы добились важного результата. Повезло, что забили в самом начале. Потом стало немного тяжелее, но второй гол помог нам добиться приличного результата.

«Лилль» пошел вперед после пропущенного мяча. Эта команда располагает классными игроками, которые стали выходить на свободные зоны и атаковать нашу линию защиты. У гостей были возможности забить, но мы справились со свой работой хорошо и победили».

Хавбек «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча.

Мнение технического обозревателя УЕФА: «От первой до последней минуты он царил повсюду. Возвращал мяч, выигрывал единоборства и отдал голевой пас Пулишичу. Канте провел выдающийся и очень интенсивный матч».

ГОЛ! 1:0. Кай Хаверц, 8 мин.

ГОЛ! 2:0. Кристиан Пулишич, 63 мин.