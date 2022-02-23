Кристиан ПУЛИШИЧ: «Все понимают, что во Франции легко не будет»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0):

«Хотелось бы лучше контролировать мяч. Сегодня игра порой была слишком открытой, хотя подобного стоит ожидать, когда играешь с классным соперником. Сегодня мы здорово оборонялись, и это действительно важно.

Забивать всегда приятно. Теперь у нас хорошее положение, хотя все понимают, что во Франции легко не будет. Нужно больше работать над контролем мяча. Порой казалось, что матч идет слишком открытый, но ты ждешь чего-то подобного в матче с хорошей командой».