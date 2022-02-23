Кристиан ПУЛИШИЧ: «Все понимают, что во Франции легко не будет»

Полузащитник «Челси» прокомментировал матч Лиги чемпионов против «Лилля»

  • 23.02.2022 05:23
  • 74 просмотра
  • 0 комментариев
Кристиан ПУЛИШИЧ: «Все понимают, что во Франции легко не будет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0):

«Хотелось бы лучше контролировать мяч. Сегодня игра порой была слишком открытой, хотя подобного стоит ожидать, когда играешь с классным соперником. Сегодня мы здорово оборонялись, и это действительно важно.

Забивать всегда приятно. Теперь у нас хорошее положение, хотя все понимают, что во Франции легко не будет. Нужно больше работать над контролем мяча. Порой казалось, что матч идет слишком открытый, но ты ждешь чего-то подобного в матче с хорошей командой».

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности