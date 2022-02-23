Душан ВЛАХОВИЧ: «Забить в дебютном матче – это огромное достижение»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1):

«Забить в дебютном матче – это огромное достижение. Однако я не могу быть довольным на 100 процентов, так как мы не выиграли. Должны много работать. Мы провели хороший матч и могли побеждать. Есть повод для сожалений, но мы должны фокусироваться на следующей игре.

Мы старались хорошо играть во втором тайме, но иногда соперник не позволяет тебе действовать так, как ты хочешь. Так что поздравляю их с тем, что сравняли счет. Честно говоря, уже забыл этот матч и сосредоточен на следующем».

Знаменитый игрок прошлого Оуэн Харгривз рассказал о голе Влаховича:

«Гол Влаховича - это чистый класс. В нем было все: забегание за спину, превосходный прием мяча. Отменный прием для первого касания мяча в Лиге чемпионов. Быстро забив, «Ювентус» отошел назад и сдерживал давление. «Вильярреалу» пришлось постараться, чтобы забить».

ГОЛ! 0:1. Душан Влахович, 1 мин.