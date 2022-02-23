МОРАТА: «Очень обидно, ведь мы могли победить, имели хорошие моменты»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1):

«Чувствую себя хорошо. Очень обидно, ведь мы могли победить, имели хорошие моменты. Мы знали, что «Вильярреал» играет в хороший футбол. Это победитель Лиги Европы, хорошая команда.

Матч стал испытанием в плане физической борьбы, и все еще впереди. Мы чуть устали в последние минуты, но это нормально, так как мы отдавали все силы с первых минут».

Защитник «Ювентуса» Данило отметил:

«Мы допустили очень грубую ошибку в обороне при пропущенном мяче. Неверно сыграли позиционно. Надо быть более собранными в такие моменты, но есть ответный матч, и мы можем решить все в Турине».