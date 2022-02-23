Унаи ЭМЕРИ: «Нам удалось выключить из игры Влаховича и Морату»

Главный тренер «Вильяреала» Унаи Эмери прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:1):

«Мы не испугались и проявили опытность. Мы могли сравнивать еще в первом тайме, но заслуженно сделали это во втором.

Лучшим сегодня в нашей игре была взвешенность и матерость. Мы пропустили, но вернулись в игру, сравняли и стремились к победе. Надо ехать в Турин и выигрывать.

Влахович? Такие игроки играют решающее значение на поле. Он забил на первой же минуте и мог забивать еще. Сложно сдерживать его на протяжении всего матча. Но в целом нам все же удалось выключить его и Морату из игры».