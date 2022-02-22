Атлетико – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 22.02.2022 23:12
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Атлетико – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид – «Манчестер Юнайтед».

«Победитель пары мадридских «матрсаников» Диего Симеоне с манкунианцами Ральфа Рангника встретится в четвертьфинале или с действующим победителем Лиги чемпионов «Челси», или со звездным ПСЖ, или с «королевским» «Реалом». Что не клуб, то большая история, имена, финансы и титулы.

«Атлетико» в чемпионате Испании идет на пятом месте. В феврале подопечные Симеоне играют как-то качельно. Они проиграли на выезде 2:4 «Барсе», но победили дома 4:3 «Хетафе». Затем мадридцы неожиданно проиграли дома «Леванте» (0:1), но после этого дома со счетом 3:0 победили «Осасуну». В этих четырех матчах они пропустили восемь голов (это фактически два пропущенных мяча за поединок). Но «матрасники», правда, и забили девять мячей. Раньше таких показателей игры в обороне «Атлетико» не было, так как надежность была их фирменным знаком. Но все течет, все меняется.

В групповом раунде Лиги чемпионов «Атлетико» стал вторым после «Ливерпуля». «МЮ» в своей группе стал первым, опередив «Вильярреал», «Аталанту» и «Янг Бойз». В АПЛ «МЮ» поправил свои дела, он идет четвертым с 46 очками. После ничейных матчей они одержали две победы – 2:0 над «Брайтоном» и 4:2 над «Лидсом».

На мой взгляд, очень эффективны и полезны в этих матчах игроки сборной Португалии. Это Бруну Фернандеш, который забил в обоих из двух победных матчей МЮ. Отличился голом и Криштиану Роналду. А у «матрасников» форварды тоже на высоте. У них забивают Луис Суарес, Жоау Феликс (кстати, тоже португалец) и Анхел Корреа.

Если посмотреть на атакующий потенциал команд, то защитникам не позавидуешь. Недавние изменения правил выездного гола дают возможность командам играть более активно и раскованно. Уверен, что обе команды забьют. А оптимальным результатом мне видится результативная ничья», - сказал Грозный.

Матч «Атлетико» Мадрид – «Манчестер Юнайтед» состоится 23 февраля. Начало встречи – в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    bullyUA, 22.02.2022 23:32
    +2
    "Манчестер Юнайтед" отказался лететь российским "Аэрофлотом" на матч Лиги чемпионов.
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