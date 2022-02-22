ПЕДРИНЬО: «Надеемся, нам удастся оторваться еще больше от Динамо»

Полузащитник «Шахтера» – о готовности к возобновлению чемпионата

  • 22.02.2022 22:32
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  • 1 комментарий
ПЕДРИНЬО: «Надеемся, нам удастся оторваться еще больше от Динамо»
© ФК Шахтер Донецк. Педриньо

Полузащитник «Шахтера» Педриньо рассказал о сборах команды в Турции и готовности к первому официальному матчу года.
 
– Как прошли зимние сборы?
– Отлично! Мы провели большое количество тренировок и несколько спаррингов, во многом прибавили. Это был важный период для продолжения чемпионата.
 
– Оцени физическую готовность команды.
– Физические кондиции на высоком уровне, все в хорошей форме. Сейчас вместе с играми станем все больше прибавлять.
 
– Тренерский штаб Де Дзерби делал акцент на тактике. Это помогло лучше понять философию игры?
– Конечно же, считаю, повторение – мать учения. Действительно, было много тактики, чтобы мы еще лучше привыкли к стилю игры, многому научились и имели еще больше взаимопонимания на поле.
 
– На сборах «Шахтер» провел ряд спаррингов – есть изменения в игре?
– Основная идея та же, что и в первой части чемпионата. Были некоторые продвижения, и, думаю, мы станем еще сильнее.
 
– В субботу премьерный поединок второй части чемпионата – начали целенаправленную подготовку к встрече с «Металлистом 1925»?
– Конечно, ментально уже готовы к игре. Первый матч будет непростым, так как всегда тяжело возвращаться после отпуска, но мы будем готовы.
 
– Каковы ожидания от второй половины сезона?
– Нужно продолжать работать с той же концентрацией. Отрыв в два очка ничего не значит, и чемпионат еще далеко не окончен. Надеемся, нам удастся оторваться еще больше и стать чемпионами.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 22.02.2022 23:01
    0
    Так и будет ,ну и как всегда каждый год 3-0 насиловать Шахтер будет киприотов
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