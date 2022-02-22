Георгий СУДАКОВ: «Мы уже фактически готовы максимально, на 97 процентов»

Хавбек «Шахтера» – о готовности ко второй части сезона

  • 22.02.2022 11:44
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Георгий СУДАКОВ: «Мы уже фактически готовы максимально, на 97 процентов»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник «горняков» Георгий Судаков рассказал о подготовке команды к первому официальному матчу 2022 года.

– Позади зимние сборы, как оцениваешь готовность «Шахтера» ко второй части чемпионата?
– Мы уже фактически готовы максимально, на 97 процентов. Как раз оставшаяся неделя перед игрой с «Металлистом 1925» позволит добрать три процента. Конечно же, в первую очередь хотим выиграть чемпионство и Кубок Украины. В Премьер-лиге нас ждет 12 поединков, где нам нужно одержать 12 побед и набрать 36 очков.

– Что изменилось в игре «Шахтера» после зимних спаррингов?
– Было много тактики, и в этом плане, думаю, мы смогли выйти на новый уровень. Прогрессируем с каждым днем, с каждой тренировкой и игрой, что можно заметить и по матчам, и по действиям каждого футболиста.

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– Что скажешь о первом сопернике в новом году – харьковском «Металлисте 1925»?
– Хорошая команда, которая старается играть в футбол. Поединок первого круга получился тяжелым, поэтому на выезде будет еще более сложным. Но наша задача – отталкиваться от собственной игры. Если покажем свой футбол и максимум, то для нас это не будет проблемой.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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