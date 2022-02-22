Ефим КОНОПЛЯ: «Будем выжимать максимум от стартового свистка до финального»

Футболист «Шахтера» поделился ожиданиями от второй части сезона

  • 22.02.2022 11:09
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Ефим КОНОПЛЯ: «Будем выжимать максимум от стартового свистка до финального»
© ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Защитник Ефим Конопля в рассказал о старте подготовки к первому матчу второй части сезона с «Металлистом 1925» и оценил готовность «горняков».

– Ефим, позади зимние сборы. Как прошла подготовка, как оцениваешь свою форму?
– Первую половину сборов я пропустил из-за травмы, поэтому после возвращения втягиваться сначала было тяжело. Но постепенно, день за днем я набирал форму и сейчас нахожусь в оптимальных кондициях, как и вся команда. Считаю, что мы хорошо подготовились.

– Многие футболисты «Шахтера» отмечали, что Роберто Де Дзерби и его тренерский штаб акцент делают на тактике. Это позволило лучше наладить взаимодействие на поле?
– Это дало нам даже больше не взаимодействие, а понимание и принятие ситуаций, в которых мы находимся в процессе игры, варианты развития событий. А больше вариантов – больше ходов на поле.

– Команда провела ряд спаррингов. Что изменилось в игре?
– Стали лучше воспринимать ситуацию на поле, действовать быстрее. Это ключевое, что нам поможет.

– Первый соперник «Шахтера» во второй части сезона – «Металлист 1925», и матч уже в субботу, 26 февраля. Что знаешь о нем, какие ожидания от встречи?
– Команду «Металлист 1925» знаю достаточно неплохо. Соперник хорошо подкован тактически, и нам будет тяжело вскрыть его оборону. Но все в наших силах, мы верим в себя, и это самое главное.

– На чем делали акцент на тренировке?
– На быстром переходе из обороны в атаку, а также наигрывали тактические наработки, которые тренируем без сопротивления.

– «Шахтер» – лидер чемпионата, который опережает ближайшего преследователя на два очка. Какие цели и ожидания от второй части сезона?
– Будем двигаться от игры к игре и выжимать максимум каждые 90 плюс минут – от стартового свистка до финального.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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