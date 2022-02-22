ШАРАН: «Взаимопонимание Селезнева на поле оставляет желать лучшего»

Владимир Шаран подвел итоги зимних подготовительных сборов «Миная».



«Сбор прошел нормально, и в целом я им доволен. Все, что запланировали, выполнили — это самое главное. Что касается контрольных матчей, то все они состоялись в соответствии с намеченным планом. Вообще условия для проведения сбора у «Миная» были хорошими. Единственное, что футбольные поля в этот раз были не такого качества, как хотелось бы. Виной тому сильные осадки. Кстати, ответственные за проведение сбора люди нас предупреждали, что газоны будут не такими, как во время моего прошлогоднего приезда в Турцию в роли главного тренера «Александрии».



Селезнев? Как и другие ребята, проявили себя на сборах хорошо. А вот взаимопонимание на поле у него оставляет желать лучшего», – сказал главный тренер «Миная».

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