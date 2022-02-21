Шаран еще не определился с двумя потенциальными новичками Миная

В заключительном спарринге на турецком сборе «Минай» взял верх над перволиговым «Агробизнесом» (1:0).
Победный гол записал в свой актив находящийся на просмотре полузащитник Mаксим Казаков, принадлежащий луганской «Заре».
Останется ли он в «Mинае», как и еще один потенциальный новичок, станет известно после возвращения подопечных Владимира Шарана домой (22 февраля).
На зимнюю паузу «Минай» ушел на предпоследнем, 15-м месте в Премьер-лиге.
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ закарпатцы 25 февраля будут принимать на своем поле «Зарю».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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