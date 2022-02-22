Минай арендует у Зари воспитанника Динамо

«Минай» договорился с «Зарей» об аренде у луганчан полузащитника Максима Казакова, который не поехал на сборы с командой Скрипника и отправился в расположение закарпатцев.



Сообщается, что главный тренер «Миная» Владимир Шаран выразил заинтересованность в этом футболисте, после чего руководством клуба была достигнута договоренность с «Зарей» об аренде Казакова.



Казаков, который является воспитанником киевского «Динамо», перешел в «Зарю» в августе 2018 года, но за основной состав на официальном уровне провел лишь 8 матчей.

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