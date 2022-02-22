ФОТО. Заря начала подготовку к поединку с Минаем

Матч 19-го тура УПЛ состоится 25 февраля

  • 22.02.2022 11:46
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ФОТО. Заря начала подготовку к поединку с Минаем
© ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» вышла на недельный цикл подготовки к матчу с «Минаем». На этой неделе команда тренируется на стадионе «Торпедо».

После завершения турецких сборов луганчане получили один выходной день, а после перешли в режим одноразовых тренировок.

В четверг в 14:00 луганская команда отправится в Ужгород, где и состоится игра с «Минаем». Стартовый свисток 19-го тура украинской Премьер-лиги прозвучит в пятницу 25 февраля в 14:00.

Источник — ФК Заря

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