ФОТО. Заря начала подготовку к поединку с Минаем

Луганская «Заря» вышла на недельный цикл подготовки к матчу с «Минаем». На этой неделе команда тренируется на стадионе «Торпедо».

После завершения турецких сборов луганчане получили один выходной день, а после перешли в режим одноразовых тренировок.

В четверг в 14:00 луганская команда отправится в Ужгород, где и состоится игра с «Минаем». Стартовый свисток 19-го тура украинской Премьер-лиги прозвучит в пятницу 25 февраля в 14:00.